TJ retira obrigação de falar ‘sob a proteção de Deus’ na abertura das sessões da Câmara de Santa Bárbara

O TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) declarou a inconstitucionalidade de uma norma que obriga o presidente da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste a dizer “sob a proteção de Deus iniciamos os nossos trabalhos” na abertura das sessões da Casa. A decisão saiu neste mês.

Na ocasião, o tribunal acatou uma Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) proposta pelo MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo).

Para o autor da ação, o então procurador-geral de Justiça do Estado, Mário Luiz Sarrubbo, não compete ao Poder Legislativo municipal criar preferência por determinada religião.

“A norma que limita as relações entre Estado e a igreja é reflexo do direito fundamental à liberdade religiosa (artigo 5º, VI, da Constituição Federal) que compreende os direitos de ter religião e não ter religião e de ver respeitados esses direitos, e descende da dignidade e das liberdades fundamentais da pessoa humana”, cita trecho da Adin.

O presidente da Câmara de Santa Bárbara, Paulo Monaro, durante sessão legislativa

Relatora do processo, a desembargadora Marcia Dalla Déa Barone considerou que, segundo o princípio da laicidade, “compete ao Estado manter-se neutro em matéria confessional, no intuito de preservar o direito fundamental à liberdade religiosa, garantindo que todas as religiões recebam tratamento isonômico e equânime”.

“Neste contexto, o dever de neutralidade do Estado não se confunde com a indiferença religiosa, sendo que a norma questionada privilegia a religião cristã em detrimento das demais que não professam os ensinamentos bíblicos, ou mesmo daqueles que não manifestam crença, o que atenta contra o princípio da isonomia previsto no artigo 111 da Constituição do Estado de São Paulo”, diz a relatora na decisão, publicada no último dia 7.

No processo, o procurador da câmara barbarense, Guilherme Gullino Zamith, destacou que o parágrafo teve sua tramitação legislativa nos termos definidos pela Lei Orgânica local, sendo norma interna da câmara instituída na redação original do Regimento Interno, em 1992.

Ele cita, ainda, que a simples previsão da expressão “sob a proteção de Deus” para abertura das sessões não infringe os preceitos constitucionais e tampouco tem a capacidade de afastar a laicidade do Estado e o respeito a quaisquer outras crenças ou falta dela. Guilherme defendia a improcedência do pedido feito pelo MP.

A declaração de inconstitucionalidade não proíbe o presidente da câmara de falar a frase. A decisão apenas retira a obrigação prevista no Regimento Interno.

Procurado pela reportagem, o presidente da Casa, vereador Paulo Monaro (MDB), que costuma dizer a frase no início das sessões, não se manifestou sobre o assunto.