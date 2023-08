TJ aumenta pena de acusado de atirar em guardas em motel de 14 para 26 anos

Caso aconteceu em 2022, no Distrito Industrial de Santa Bárbara, em um estabelecimento às margens da SP-304

O TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) acolheu recurso do MP (Ministério Público) e aumentou a pena de Caio Henrique de Almeida Silva de 14 para 26 anos e 24 dias de prisão, em regime inicial fechado.

Ele atirou em dois guardas civis municipais que atendiam uma ocorrência no Lunn Motel, na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, no Distrito Industrial, às margens da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’Oeste. O crime ocorreu em março de 2022.

Homem atirou em dois guardas civis municipais que atendiam uma ocorrência no Lunn Motel – Foto: João Colosalle – Liberal

Sobre a decisão em primeira instância, o promotor de Justiça, Rodrigo Aparecido Tiago disse que todas os quesitos da denúncia foram considerados como três tentativas de homicídio, porte e disparo de arma de fogo. Mas não ficou satisfeito com a quantidade da pena.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“A decisão dos jurados foi perfeita, pois reconheceram todas as teses solicitadas pelo Ministério Público. A pena final apresentada pela juíza-presidente (do júri) ficou aquém do que era esperado. Em razão disso, o recurso foi interposto para tentar um acréscimo”, afirmou o promotor.

O advogado Arthur Azevedo da Rocha Queiroz, que representa o réu, disse que inicialmente concordou com a sentença, mas confirmou que pretende recorrer ao STJ (Superior Tribunal de Justiça).

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

CASO

Em março do ano passado, o réu, que estava acompanhado de uma adolescente de 14 anos e uma jovem de 22 anos em uma suíte, ficou descontrolado devido ao uso de entorpecentes e passou a quebrar objetos.

A GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada e houve troca de tiros. Dois agentes e o acusado foram atingidos – todos sobreviveram. Um terceiro guarda ficou ferido devido à estilhaços.

A jovem e a menor não se feriram. Durante o processo, elas foram ouvidas como testemunhas.