Tivoli Shopping vai premiar cliente com vale-compras de até R$ 10 mil

A partir desta quinta-feira (29), o Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, realiza a campanha promocional “Meus Dois Amores”, em que irá premiar clientes com vales-compras. Serão sorteados vales semanais no valor de R$ 2 mil e um último vale no valor de R$ 10 mil, para marcar o encerramento da promoção.

Segundo Gustavo Salvagnini, gerente geral do shopping, essa ação visa celebrar o Dia das Mães e o Dia dos Namorados, comemorados nos dias 9 de maio e 12 de junho, respectivamente.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

“Além disso, o shopping priorizou uma campanha de vale-compras, para ajudar os lojistas que passaram por um período difícil após alguns dias fechados”, completou.

Serão sorteados vales semanais no valor de R$ 2 mil e um último vale no valor de R$ 10 mil – Foto: Divulgação

A cada R$ 100 gastos em lojas e quiosques cadastrados do shopping, até o dia 13 de junho, o consumidor terá direito a um “número da sorte” para concorrer aos sorteios, que serão realizados pela Lotomania, sempre às terças-feiras – dias 04, 11, 18 e 25 de maio e dias 1, 8 e 15 de junho.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para participar da promoção e receber seu número, o cliente terá que cadastrar suas notas fiscais. As compras realizadas de segunda à quinta-feira darão direito a números em triplo, mesmo que a troca/cadastro tenha sido realizada em outros dias da semana.

Poderão ser somados dois ou mais comprovantes de compra a fim de totalizar R$ 100 para a obtenção do “número da sorte”. Além disso, valores residuais de determinados comprovantes de compra também serão cumulativos e poderão ser reaproveitados para essa promoção, desde que estejam dentro do período de validade da campanha promocional.

O cadastro das notas de compras para participação na promoção será totalmente online e poderá ser feito, de maneira simples, através do WhatsApp (11) 94232-7782, ou utilizando o aplicativo Prizor Web, que pode ser baixado gratuitamente na Apple Store e na Play Store.

O nome de cada contemplado e seu respectivo número da sorte premiado serão divulgados no site e nas redes sociais do empreendimento semanalmente. Mais informações e o regulamento completo da promoção está disponível no site do shopping.