Tivoli Shopping terá telão para jogos da Copa do Mundo

Todas as partidas da competição poderão ser assistidas no shopping - Foto: Divulgação

O Tivoli Shopping instalou um telão em sua praça de alimentação para a transmissão dos jogos da Copa do Mundo. Todas as partidas da competição poderão ser assistidas no shopping. Durante os jogos do Brasil, fechamento de lojas será facultativo.

Os estabelecimentos que optarem por suspender o expediente nos jogos da Seleção Brasileira fecharão 30 minutos antes da partida e irão reabrir 30 minutos após o encerramento. Alguns restaurantes terão ofertas especiais para quando o Brasil jogar.

“Sabemos o quanto os brasileiros estão empolgados com a Copa do Mundo e a chance de conquistar o hexa. Esperamos que o Tivoli Shopping possa ser ponto para confraternização de amigos e famílias, e que todos se divirtam e vivam bons momentos por aqui enquanto torcem pela nossa Seleção”, comenta Paula Funichello, coordenadora de Marketing do shopping.

Na primeira fase da competição, o Brasil entra em campo nos dias 24 de novembro, às 16h, contra a Sérvia; no dia 28 de novembro, às 13h, para enfrentar a Suíça; e no dia 2 de dezembro, às 16h, para jogar contra a seleção de Camarões.