Tivoli Shopping terá superloja da Cacau Show

Loja deve começar a operar no começo de 2024 e se junta a opções gastronômicas recém-anunciadas, como o Outback Steakhouse

Modelo de “super store” da Cacau Show é conhecido por ampla variedade de produtos da marca - Foto: Divulgação

O Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, ganhará uma unidade da Cacau Show Super Store. Será uma loja modelo, com todas as linhas de produtos da marca, desde os conhecidos chocolates até bebidas quentes, sobremesas, gelatos e até mesmo chocolate a granel.

A expectativa é que a loja seja inaugurada no primeiro semestre de 2024, trazendo um novo conceito em atendimento e produtos. Localizada em uma área próxima à entrada D do shopping, a Cacau Show Super Store ocupará um espaço de aproximadamente 112 metros quadrados.

De acordo com Gustavo Salvagnini, gerente geral do Tivoli, a loja atual da Cacau Show no shopping continuará em funcionamento até a inauguração da Super Store.

Shopping tem baixo índice de lojas desocupadas

Comemorando 25 anos em novembro, o Tivoli tem ampliado o mix de lojas, quiosques e restaurantes. Apenas em 2023, foram anunciadas 10 novas operações.

“Um shopping maduro, consolidado. O primeiro pedido dos nossos clientes foi o Coco Bambu, que conseguimos trazer e agora finalmente o Outback, que era um desejo antigo, e vai completar ainda mais nossa gastronomia tão rica, junto com Estação Valentina e nossas lojas da praça de alimentação”, comentou Salvagnini em entrevista ao LIBERAL.

Segundo o gerente geral, é um processo natural dentro de um shopping ter momentos para reposicionamentos.

“Tem contratos que vencem e não são renovados, têm lojas que de fato são substituídas e dentro desse processo a gente quer sempre qualificar nosso mix, trazendo as melhores opções de lazer, de entretenimento, de moda, para nossos clientes”, comentou.

Ele também enfatizou a taxa de vacância do shopping, que é inferior a 1%, enquanto a média no Brasil é superior a 6%. E destacou a chegada de grandes marcas como o Outback, Vivara, Óptica Óculos e Mister Carvalhos. Ainda em 2023, serão inauguradas as lojas Dani Almeida, Ice Cream Roll, Gourmetto e Mr. Jones.

Tivoli completa 25 anos em 2023

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping conta com 143 lojas distribuídas em um único piso, entre elas âncoras e megalojas como a Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, entre outras.

O shopping também conta uma ampla praça de alimentação, o Moviecom Cinemas, com quatro salas, e a Elite Academia, que ocupa uma área de mais de mil metros quadrados.