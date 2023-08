Tivoli Shopping terá show do Aerosmith Cover nesta quinta-feira

Como parte das ações em comemoração ao Dia dos Pais, o Tivoli Shopping, de Santa Bárbara d’Oeste, recebe nesta quinta-feira (10), a partir das 19h30, o show da banda Fever Aerosmith Cover. A apresentação é gratuita e acontece na praça de alimentação.

Fever Aerosmith Cover é uma banda reconhecida pela qualidade sonora – Foto: Divulgação

“Estamos muito felizes em receber a Fever Aerosmith Cover no Tivoli. É uma banda reconhecida não apenas por sua qualidade sonora, mas também pela semelhança do vocalista, Jedai, com Steven Tyler. Será uma ótima oportunidade para relembrar grandes clássicos do rock com toda a família”, disse o superintendente do Tivoli, Gustavo Salvagnini.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A Fever Aerosmith Cover é considerada a principal referência do Aerosmith no país e tem passagens por vários estados brasileiros e também América Latina e Europa. A banda se destaca pelo visual característico e performances marcantes, com repertório que abrange desde os primeiros discos até os mais atuais.