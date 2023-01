Tivoli Shopping retoma feiras do produtor e de adoção de animais

A Feira do Produtor e a Feira de Adoção de Animais voltam a ser realizadas no Tivoli Shopping nesta semana. Ambas estavam em recesso por causa do período de final de ano e festividades de Natal e Ano Novo.

A Feira do Produtor retorna semanalmente. Tradicional no Tivoli, essa feira é realizada no estacionamento do shopping que tem acesso pelo bairro Mollon, sempre às terças-feiras, das 16h às 21h.

No local, os consumidores encontram o que há de melhor em frutas, verduras e legumes. Na Feira do Produtor, o público também encontra uma diversidade de outros produtos, como queijos, grãos, pimentas, temperos e ovos, além de pamonha e o tradicional pastel.

Feira Pet

Já a Feira Noturna de Adoção de Animais, realizada em parceria com a ONG Sociedade Protetora dos Animais de Santa Bárbara d’Oeste (SPASB) – SOS Animais, volta a ocorrer mensalmente a partir desta quarta-feira (11). A Feira Pet é realizada sempre na segunda quarta-feira de cada mês, das 19h às 22h, dentro da loja Cobasi.

Nesta edição, de acordo com a ONG, estarão disponíveis para adoção quatro filhotes de cachorros e cinco gatinhos. Os pets disponíveis na feira são vítimas de abandono, situações de risco e maus-tratos, e foram resgatados pela SPASB e pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Santa Bárbara d’Oeste.

Para adotar um bichinho, é necessário ter mais de 18 anos, passar por uma entrevista com a equipe da ONG e se comprometer com a posse responsável, assinando um Termo de Adoção, que prevê algumas responsabilidades referentes aos cuidados que os animais precisam, como, por exemplo, providenciar a castração quando o pet completar seis meses de vida e manter a vacinação em dia. Mais informações podem ser obtidas com a ONG, pelo telefone (19) 3455-1798.

Com informações do Tivoli Shopping.