Tivoli Shopping registrou alta de 8% nas vendas em 2023

Fluxo de pessoas também aumentou 11,81% no centro de compras, na comparação com ano anterior

O Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, teve alta de 8% nas vendas durante o ano de 2023, na comparação com período anterior. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (11) pelo centro de compras, conforme uma pesquisa realizada pela Abrasce (Associação Brasileira de Shoppings Centers).

Além disso, o shopping registrou um aumento de 11,81% no fluxo de pessoas.

O superintendente do Tivoli Shopping, Gustavo Salvagnini, atribui o desempenho positivo a uma série de fatores. Entre eles, destaca a baixa vacância, o crescimento no número de veículos e no fluxo de clientes.

O planejamento estratégico de eventos e atrações, juntamente com ações de marketing ao longo do ano, também foram citados como contribuições fundamentais.

Ele ainda enfatiza o aumento de empregos e a dinâmica da economia regional como elementos fundamentais para o crescimento das vendas.

Segundo Salvagnini, a chegada de marcas importantes e expansões de lojas fortaleceram o mix de estabelecimentos do shopping, proporcionando aos consumidores uma variedade ainda maior de opções de compras.

O superintendente diz que a expectativa é contínua de aumentar o fluxo de consumidores e, consequentemente, gerar crescimento nas vendas.

Durante o período natalino, tradicionalmente associado a um aumento nas vendas para shoppings, o Tivoli registrou um crescimento de 8,12% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Para o superintendente, as inaugurações previstas, como do restaurante Outback, da loja de roupas YouCom e da Cacau Show Super Store, no primeiro semestre deste ano, contribuirão ainda mais para o desenvolvimento do centro de compras.