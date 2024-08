Tivoli Shopping recebe encontro de carros em miniatura neste fim de semana

Espaço em Santa Bárbara será ponto de encontro para colecionadores e entusiastas, no sábado e no domingo

O Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, receberá neste sábado (31) e domingo (1º) um encontro de colecionadores de veículos em miniatura.

A ação gratuita é promovida em parceria com a Conexão Diecast, que realiza os eventos em diversas cidades, e seguirá o horário de funcionamento do shopping: das 10h às 22h no sábado e das 11h às 20h no domingo.

Evento será realizado no sábado e domingo, durante o horário de funcionamento do Tivoli Shopping – Foto: Divulgação

A reunião será em frente ao restaurante Coco Bambu. Além do encontro, uma exposição de veículos em miniatura ficará no Tivoli até o dia 8 de setembro.

“O encontro de colecionadores de veículos em miniatura é uma oportunidade ideal para trazer a família e os amigos, admirar modelos que marcaram gerações, encontrar itens raros e descobrir novos aspectos do multicolecionismo”, disse Carlos Hernani, organizador da Conexão Diecast.

“Este evento é uma excelente oportunidade para proporcionarmos aos nossos visitantes uma experiência cultural e de entretenimento, que conecta pessoas de todas as idades em torno de uma paixão comum. Esperamos que todos aproveitem ao máximo esse evento para aprender, interagir e se divertir”, completou a coordenadora de marketing do Tivoli Shopping, Paula Funichello.

