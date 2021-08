Tivoli Shopping promove shows em homenagem ao Dia dos Pais

O Tivoli Shopping realiza neste final de semana shows musicais na praça de alimentação integrando a programação em homenagem ao Dia dos Pais.

No sábado (7), às 19h, quem sobe ao palco é a “Banda SP 304”, que é especialista no estilo flash back e apresentará um repertório de pop rock dos anos 70, 80 e 90.

Já no domingo (8), também a partir das 19h, a apresentação será de “Beto Sanches & Joel Felippe”. Com repertório bastante eclético, eles prometem agitar o público com os clássicos do pop e do rock.

Promoção

Na programação especial de Dia dos Pais, o Tivoli conta também com a Promoção “O Paizão tá ON”, que sorteará iPhones.

A cada R$ 150 gastos em lojas e quiosques cadastrados do shopping, até o dia 22 de agosto, o consumidor tem direito a um ‘número da sorte’ para concorrer aos sorteios, que serão semanais, realizados pela Lotomania, sempre às terças-feiras.

Para participar da promoção e receber seu número da sorte, o cliente tem que cadastrar suas notas fiscais. As compras realizadas de segunda à quinta-feira dão direito a números em triplo, mesmo que a troca/cadastro tenha sido realizada em outros dias da semana.

O cadastro das notas de compras para participação na promoção é totalmente online e pode ser feito, de maneira simples, através do WhatsApp (11) 94232-7782, ou utilizando o aplicativo Prizor Web, que pode ser baixado gratuitamente na Apple Store e Play Store.

O nome de cada contemplado e seu respectivo número da sorte premiado serão divulgados no site e nas redes sociais do empreendimento semanalmente.

O regulamento completo da promoção “O Paizão tá ON” está disponível no site do shopping: www.tivolishopping.com.br.

Caso o consumidor encontre qualquer problema ou dificuldade no cadastro das notas fiscais, pode entrar em contato com a Administração do Tivoli Shopping, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, pelo telefone (19) 3457-9966, para que a equipe possa auxiliar remotamente.