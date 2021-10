Tivoli Shopping promove ‘Festival do Sabor’ a partir desta segunda

18 out 2021 às 07:14 • Última atualização 18 out 2021 às 07:17

Campanha, que ocorre do dia 18 ao dia 31 deste mês, oferece combos gastronômicos durante o almoço e jantar com preço promocional

O Tivoli Shopping promove a partir desta segunda-feira (18) a campanha promocional “Festival do Sabor” com foco em sua Praça de Alimentação. O festival acontece até o fim do mês.

A ação oferta promoções aos clientes e é válida para o horário do almoço e jantar, com opções como sucos, saladas, pizzas, lanches, passando por pratos executivos, pela culinária asiática, e sobremesas.

Para facilitar a escolha dos clientes, o Tivoli elaborou um cardápio online com todas as ofertas disponíveis e os restaurantes participantes da campanha promocional. Esse cardápio poderá ser consultado no site e nas redes sociais do shopping.

Entre os combos de destaque do Festival do Sabor estão: