Tivoli Shopping promove ação para arrecadar mechas de cabelos para pacientes com câncer

No ano passado a ação no Tivoli resultou em 68 cortes solidários - Foto: Arquivo - Liberal

O Tivoli Shopping em parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara d’Oeste e o salão de beleza San Marthyn Studio Hair realiza, na próxima semana, uma ação solidária para arrecadar mechas de cabelos para a confecção de perucas que serão destinadas às pessoas em tratamentos oncológicos. A iniciativa faz parte da campanha de conscientização sobre o câncer de mama, Outubro Rosa 2022.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Na segunda e terça-feira, cinco cabeleireiros estarão à disposição daqueles que quiserem doar, das 14h às 18h, em um espaço denominado Lounge Rosa, dentro do shopping. Serão realizados, no máximo, 25 cortes por dia. O atendimento será por ordem de chegada mediante distribuição de senha.

Qualquer pessoa pode doar e todo tipo de cabelo é aceito, no entanto, é preciso que esteja limpo, seco e que tenha, no mínimo, 20 centímetros disponíveis para a doação. No ano passado, a ação promovida pelo Tivoli Shopping resultou em 68 cortes solidários e a arrecadação de 223 mechas de cabelos.

Além dos cortes gratuitos, haverá no local uma caixa de acrílico para receber doações de cabelos. “Quem não puder comparecer nos dias 17 e 18 ou não quiser fazer o corte com a gente, pode contribuir com a ação trazendo o cabelo já cortado. Toda doação é bem-vinda”, afirma Bruna Martins, uma das proprietárias do San Marthyn Studio Hair. A caixa ficará no espaço até o dia 23 de outubro.