Tivoli Shopping promete descontos de até 60% durante a Semana Brasil

O Tivoli Shopping, de Santa Bárbara d’Oeste, promete descontos de até 60% em suas lojas durante a Semana Brasil 2021, campanha nacional que estimula o comércio a atrair consumidores por meio de ofertas. A ação começa nesta sexta-feira (3) e se estende até o próximo dia 13.

Segundo o Tivoli, em seus estabelecimentos serão disponibilizadas “condições especiais” de pagamento e descontos em produtos de diferentes categorias, como moda, calçados, acessórios, brinquedos, eletroeletrônicos, itens de tecnologia, alimentação e serviços. As principais ofertas serão divulgadas pelo shopping nas redes sociais.

“Apoiamos essa iniciativa, que tem como objetivo não só oferecer descontos, mas também proporcionar ao consumidor condições especiais, que permitam realizar compras com conforto e segurança”, disse a coordenadora de marketing do empreendimento, Paula Funichello.

No Shopping ParkCity Sumaré, a promessa é de descontos de até 70%. As ofertas também estarão disponíveis nas redes sociais. Os dois empreendimentos são administrados pelo mesmo grupo, a AD Shopping.

A Semana Brasil tem coordenação do IDV (Instituto para Desenvolvimento do Varejo), da ACSP (Associação Comercial de São Paulo) e da Secretaria Especial de Comunicação Social do Governo Federal.