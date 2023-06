Tivoli Shopping pede despejo da loja Marisa por dívida de quase R$ 500 mil

O Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, entrou com uma ação de despejo contra a loja Marisa, gigante do varejo que vive uma crise. Segundo o centro de compras, a marca deve quase R$ 500 mil em aluguel e outros encargos. O processo, no entanto, pede apenas o despejo e ocorre após a Marisa anunciar o fechamento de quase 100 lojas pelo País.

É a segunda grande ação de despejo que o Tivoli move neste ano. A primeira foi em fevereiro contra a loja Americanas, cujo processo está travado por conta da recuperação judicial da empresa.

Rede varejista tem dívida líquida na casa dos R$ 461 milhões – Foto: Aloisio Mauricio / Fotoarena / Estadão Conteúdo

A ação contra a Marisa foi distribuída no último dia 14 na Justiça de Santa Bárbara. Nela, o shopping informa que a loja está no centro de compras desde outubro de 2008 em uma área de 1.478 metros quadrados. No entanto, a empresa deixou de pagar o aluguel em fevereiro deste ano, totalizando cerca de R$ 494 mil atrasados até 13 de junho.

“[A ação] não é cumulativa com a cobrança de débitos, objetivando, unicamente a retomada da loja de uso comercial”, diz trecho do processo. O LIBERAL questionou o Tivoli Shopping sobre a ação, que informou por meio da assessoria que “não comenta sobre negociações e informações de contratos relacionados aos lojistas”.

Em nota, a Marisa informou que seu plano de reestruturação considera negociação com parceiros estratégicos, o que inclui imóveis locados à companhia, com elevado percentual de êxito até o momento. A empresa não comenta acordos individuais e afirma que a loja do Tivoli Shopping não consta na lista de fechamentos previstos.

CRISE

A Marisa é uma das maiores redes de moda feminina e lingerie do Brasil, mas desde o início da década passada vive uma longa crise financeira. Recentemente, o grupo anunciou que deve fechar 91 lojas até este mês, como parte de um plano de recuperação da geração de caixa e rentabilidade da empresa. Segundo a administração, as unidades são consideradas deficitárias.

A varejista tem dívida líquida na casa dos R$ 461 milhões, segundo o balanço do 1º trimestre. Entre os fatores elencados pela empresa para as medidas de recuperação estão o cenário macroeconômico adverso, as importações ilegais sem a devida tributação e as elevadas taxas de juros.