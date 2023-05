Tivoli Shopping inicia campanha do agasalho de 2023

Itns podem ser depositados em recipiente que ficará na frente da loja Renner - Foto: Divulgação

O Tivoli Shopping iniciou, na última semana, a edição de 2023 de sua campanha do agasalho, chamada Sacola do Amor. Neste ano, o tema será “Doe amor, por amor – Em tempos de frio, mostre que seu coração é quente”. A ação tem o objetivo de arrecadar roupas, agasalhos, cobertores, edredons e calçados que estejam novos ou em bom estado de uso.

As doações são depositadas em um recipiente que está instalado em frente à loja Renner. Os itens arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Santa Bárbara d’Oeste e, posteriormente, encaminhados ao Cras (Centro de Referência de Assistência Social), NAS (Núcleos de Atendimento Social – Centros Comunitários) e para entidades assistenciais do município.

Podem doar clientes, colaboradores e prestadores de serviço do shopping. A coordenadora de marketing do empreendimento, Paula Funichello, ressalta que as doações irão ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social.

“Contamos com a colaboração e solidariedade de toda a população em mais essa campanha para que possamos promover o bem. Toda doação é bem-vinda. Os agasalhos farão toda a diferença para as famílias em situação de vulnerabilidade e que necessitam dessa ajuda”, afirma.