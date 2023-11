Tivoli Shopping completa 25 anos: como surgiu a escolha por Santa Bárbara d’Oeste

O Tivoli Shopping, um dos principais centros comerciais da região, é um marco em Santa Bárbara d’Oeste. O empreendimento possui área construída de 38,3 mil metros quadrados, abrigando 146 lojas, inclusive oito âncoras, 1.509 vagas de estacionamento para carros e motos, 15 fast foods, bem como restaurantes renomados como Coco Bambu e Estação Valentina.

Anualmente, atrai cerca de 6 milhões de visitantes. Mas como surgiu a ideia de construir um shopping nessa localização e por quê?

Tivoli quando ainda estava em construção: um marco na história de Santa Bárbara d’Oeste – Foto: Acervo / Tivoli Shopping

Segundo o historiador Antonio Carlos Angolini, a concepção do shopping remonta a um período anterior à data de inauguração, que ocorreu no dia 3 de novembro de 1998.

“Inicialmente, a motivação para instalar esse empreendimento estava relacionada à passagem da Rodovia dos Bandeirantes. Durante o segundo mandato do então prefeito Isaías Hermínio Romano, começou-se a considerar a construção de um shopping nessa área”, recorda.

Empreendimento recebeu 20 mil pessoas em seu primeiro dia – Foto: Arquivo / Liberal

No entanto, de acordo com o historiador, o mandato de Romano terminou, e o prolongamento esperado para a rodovia, que passaria próximo ao terreno do shopping, não se materializou. Essa extensão foi construída numa localização mais ao lado de Caiubi. Mesmo assim, houve a construção do empreendimento.

“O projeto ficou suspenso até que a empresa optou por construir o shopping. A totalidade do terreno pertencia à família Mollon, e Romano convenceu a família a vender uma parcela dessa área. Posteriormente, o restante do terreno foi loteado, dando origem aos Mollon 1, 2, 3”, diz Angolini.

Em entrevista a um jornal local, um dia após a inauguração do shopping, o ex-prefeito Isaías Hermínio Romano relatou que, em meados de 1989, tomou conhecimento de que um grupo de empresários estava interessado em estabelecer um shopping na região.

Museu do Videogame movimentou o local no ano passado – Foto: Marcelo Rocha / Liberal 1.7.2022

O ex-prefeito esclareceu que as negociações foram demoradas e complicadas, pois todas as cidades da região competiam pela construção do shopping. Também ex-prefeito da cidade, Zé Maria lembra que, apesar de Romano ter convencido a família Mollon a vender a área, a construção não começou imediatamente. Segundo ele, houve até duas festas do peão no espaço que hoje abriga o Tivoli.

Inicialmente, os empreendedores planejaram estabelecer, além do shopping, um grande hotel na área, mas o prédio não foi construído. Após 1989, quando a compra da área foi finalizada, o traçado da Rodovia Bandeirantes mudou, afetando as projeções dos empresários.

Com as mudanças, os empreendedores adiaram o início da construção e abandonaram o projeto do hotel. As intenções iniciais eram concluir o empreendimento em 1992, mas a construção foi concluída seis anos depois, a cargo das empresas Tivoli Empreendimentos e Participações e Enplanta Engenharia, com um investimento de R$ 25 milhões.

Tivoli Shopping completa 25 anos nesta sexta-feira – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Convite para abrir mercado resultou em sociedade

Inicialmente, a Tivoli Empreendimentos e Participações foi convidada para incorporar o Sé Supermercados ao shopping, empresa que estava sob sua propriedade na época.

No entanto, durante as negociações, a Tivoli percebeu uma oportunidade de diversificação de seus negócios e decidiu se envolver como sócio e desenvolvedor do próprio Tivoli Shopping.

Tivoli Shopping completa 25 anos nesta sexta-feira – Foto: DNA Produtora

O grupo destacou, em entrevista ao LIBERAL, o potencial econômico da região e a localização estratégica do imóvel como fatores determinantes para o empreendimento. A expectativa era que o Tivoli Shopping se tornasse o principal centro de compras e entretenimento da região, atendendo às demandas dos moradores.

Entre as principais lojas confirmadas no início estavam o Sé Supermercados, Moviecom Cinemas, McDonald’s, Fair Play e Magazine Luiza. Na inauguração, o shopping já contava com cerca de 80 lojas e empregava aproximadamente mil funcionários.

Para o grupo Hedge Investiments, também empreendedor do shopping, o aniversário de 25 anos representa um sentimento de satisfação e orgulho pela trajetória de sucesso do Tivoli Shopping, que, além de se consolidar como um centro de compras e lazer, se tornou um grande parceiro em Santa Bárbara e região.

