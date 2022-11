Tivoli Shopping anuncia novas operações ao completar 24 anos

O Tivoli Shopping completou neste mês 24 anos de inauguração. O empreendimento, localizado em Santa Bárbara d’Oeste e que atende consumidores de toda a região, comemora a data com o anúncio de novas operações. Em breve, as marcas Puket, Liz Lingerie, Bibi Calçados, além de Estetik KV, Travellex Confidence Câmbio, Empório da Prata e o lava-rápido Best Wash ampliarão o mix de lojas, conforme anunciado nesta quarta-feira (16).

Também estão previstas novidades na área de gastronomia, com a chegada das franquias KFC, reconhecida pela sua famosa receita de frango frito; The Waffle King, primeira rede de fast food de waffle da América Latina; e Milk Moo, que promete o “melhor milkshake do mundo”.

“A atualização no mix de lojas é uma oportunidade de oferecer ao público mais opções de produtos, serviços, gastronomia e entretenimento em um único lugar e reafirmam o nosso olhar para as demandas do nosso público. Buscamos, cada vez mais, ser o shopping da família, que consegue atender a todos os tipos de clientes em todos os seus momentos”, destaca Gustavo Salvagnini, gerente geral do shopping.

Tivoli Shopping foi inaugurado em novembro de 1998 – Foto: Tivoli Shopping / DIvulgação

Além das marcas anunciadas, o Tivoli também destacou as inaugurações – foram 18 no total – que ocorreram em 2022, entre elas Chinelos & Tal, Exclusive For Man, Elite Academia, Zinzane, Savana Joias e Bag Store, além dos quiosques Havaianas, Stop & Go, CaliforU, London Bus, Gift’s Case e Natura. No setor de alimentação, as novidades são Coco Bambu, Casa Bauducco, Duckbill, Magic Candies, Restaurante Montana Grill e Milklandia.

Além das inaugurações, lojas também passaram por reforma, como Espaço Laser, Sixtini Camisaria, Glamour, Nobel + Zastras, Restaurante Gourmet Mania e Sun7 Tabacaria.

Melhorias e modernização

O Tivoli Shopping também informou ter investido na atualização e modernização da infraestrutura do espaço. Neste ano, foi realizada a pintura interna de todo o shopping e iniciado um projeto que prevê a reforma de alguns espaços, como os banheiros.

Recentemente, o Tivoli reformou por completo os sanitários próximos da Praça de Alimentação e fez melhorias naqueles localizados na área da expansão. Atualmente, estão sendo reformados os banheiros em frente à loja C&A. Em breve, será iniciada também a reforma do Ambulatório e do Fraldário.

“São mudanças necessárias, que irão renovar nossas instalações e deixar nossos espaços mais modernos, mais aconchegantes e com melhor utilização”, completou o gerente geral do empreendimento. Para 2023, o Tivoli prevê dar sequência a esse processo de renovação.