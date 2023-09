Inspirado na cultura australiana, restaurante deve ser inaugurado no primeiro semestre de 2024

Bloomin’ Onion, um dos pratos oferecidos pelo Outback - Foto: Outback / Divulgação

O Tivoli Shopping contará com o restaurante Outback Steakhouse no portfólio gastronômico a partir do primeiro semestre de 2024, conforme anunciou nesta quinta-feira (14). A marca vai disponibilizar atendimento presencial no empreendimento e serviço de delivery.

A nova unidade da rede de restaurantes inspirada na cultura australiana trará para Santa Bárbara d’Oeste seus cortes de carnes especiais e aperitivos icônicos. Ela será instalada onde hoje funciona a Kalunga.

As unidades do Outback mais próximas do município barbarense estão localizadas em Piracicaba e Campinas, a pelo menos 40 km de distância.

“Estamos muito felizes em anunciar a chegada do Outback em nossa operação. Recebemos inúmeros pedidos para termos uma unidade no shopping e fico honrado em dizer que a espera acabou”, disse Gustavo Salvagnini, superintendente do empreendimento.

O Outback possui 153 restaurantes no Brasil e está presente em 61 cidades, 20 estados brasileiros e no Distrito Federal. No mundo está em 23 países nas Américas, Ásia e Oceania.