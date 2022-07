Tivoli Shopping anuncia abertura de mais de 50 vagas de emprego

Mais de 50 vagas de emprego estão abertas no Tivoli Shopping, tanto em lojas como para a praça de alimentação. A informação foi divulgada pelo empreendimento comercial localizado em Santa Bárbara d’Oeste nesta sexta-feira.

A maioria das oportunidades são para a função de vendedor, mas também há colocações para fiscal de loja, atendente, recepcionista, gerente comercial e caixa, entre outras funções.

Os interessados em se candidatar a uma das vagas devem enviar currículo para o e-mail recepcao@tivolishopping.com.br.

Setores de serviços e comércio, além de novas operações, têm colaborado para abertura de vagas – Foto: Tivoli Shopping / Divulgação

“Essas vagas representam uma boa oportunidade para quem está procurando o primeiro emprego ou está buscando uma recolocação no mercado de trabalho”, afirma a coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping, Paula Funichello, em nota. “E além dessas oportunidades, temos novas operações em andamento, que podem demandar mão de obra local e gerar ainda mais postos de trabalho nos próximos meses”.

O Tivoli observa que os setores de serviços e comércio têm tido desempenho de destaque no volume de empregos com carteira assinada no Brasil. Juntos, eles responderam por 167,8 mil novos postos de trabalho de janeiro a maio deste ano, de acordo com o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). Além disso, novas operações no shopping também colaboram para abertura de vagas.