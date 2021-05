Tivoli Shopping amplia horário e passa a funcionar das 10h às 20h

Lojas do empreendimento estarão abertas neste sábado, feriado de 1º de maio, quando se comemora o Dia do Trabalho

A partir deste final de semana, o Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste, amplia seu horário de funcionamento e o expediente passa a ser das 10h às 20h. Até então, o empreendimento estava funcionando das 11h às 19.

A mudança ocorre após liberação do Governo do Estado de São Paulo, que prorrogou a chamada fase de transição, mas permitiu que o comércio opere com horário estendido. A ocupação máxima segue limitada a 25%.

Neste sábado, feriado de 1º de maio, quando se comemora o Dia do Trabalho, as lojas e quiosques do empreendimento estarão abertos.

O Tivoli Shopping informou que segue com as medidas sanitárias para evitar o contágio do coronavírus.

“Mantendo todos os protocolos de operações já estabelecidos, cuidando para que a circulação seja feita de forma organizada, espaçada e sem aglomeração no empreendimento e respeitando todas as regras, como o uso obrigatório de máscaras e disponibilização de álcool gel”, disse o estabelecimento.