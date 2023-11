Os 25 anos do Tivoli, celebrados neste dia 3 de novembro, marcam um momento de consolidação vivido pelo empreendimento. Atualmente, o

shopping conta com 146 lojas e tem atraído grandes marcas e expandindo seu leque de opções ao consumidor.

Recentemente, foram inauguradas unidades da loja de artigos esportivos Centauro, do restaurante Coco Bambu e da joalheria Vivara. Outro estabelecimento que foi anunciado e em breve estará no Tivoli é a rede de restaurantes Outback Steakhouse, assim como a superloja da Cacau Show – ambas previstas para 2024.

Gustavo Salvagnini é o gerente geral do Tivoli Shopping – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Para Gustavo Salvagnini, gerente geral do shopping, o momento vivido é especial. “Estamos sempre buscando novas operações para qualificar ainda mais o nosso mix de lojas e trazendo eventos inéditos para encantar o nosso público consumidor. O momento é especial, pela comemoração de 25 anos e, principalmente, pela maturação do empreendimento”, disse.

Apesar das chegadas recentes, grandes marcas não são novidade no Tivoli. Isso porque a loja mais antiga é o McDonald’s, em atividade desde 1997, um ano antes de o empreendimento ser inaugurado.

Essa foi a primeira unidade da rede de fast food na RPT (Região do Polo Têxtil). O franqueado Eder Bornelli, diretor da unidade, relembra do início do restaurante no shopping.

McDonald’s foi a primeira loja instalada no empreendimento – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“Quando inauguramos, a seleção [de funcionários] foi feita no ginásio Mirzinho Daniel, cedido pela prefeitura, porque havia 2,1 mil candidatos para 100 vagas. A proporção era de 21 candidatos para cada vaga e a odontologia na Unicamp, naquela época, estava com 18 candidatos por vaga. Saiu um comentário em jornal dizendo que estava mais difícil entrar no McDonald’s do que na Unicamp”, lembrou.

No início, havia apenas venda no balcão e drive-thru, que foi o primeiro de toda a região. Hoje, o restaurante possui espaço para consumo interno e três quiosques de sobremesa. De acordo com Bornelli, o número de pessoas atendidas na unidade ultrapassou 29 milhões desde então.

“São 26 anos de muito sucesso e muita parceria com o Tivoli Shopping. Estamos muito felizes em participar desse aniversário e estarmos presentes, sendo os lojistas mais antigos”, completou.

Outra história de longa data com o Tivoli é a de Cintia Ferraz, analista financeira que está desde fevereiro de 1999 trabalhando no local.

Cintia trabalha no local desde o ano de 1999 – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

“O shopping agregou muito na minha vida, já faz um bom tempo. Já tive outro emprego, mas desde que entrei lá é tudo muito diferente do que estamos acostumados, para quem não trabalha nessa área. É muito gratificante”, afirmou.

Ao longo das mais de duas décadas em que atua no empreendimento, Cintia viu a chegada de novas lojas e marcas, assim como mudanças no shopping.

“O empreendimento agregou muito para a cidade e para a região. Trouxe empregos, renda e a gente percebe que o pessoal gosta bastante. O que mudou desde então é que o shopping se consolidou, está cada vez melhor e faz tudo especialmente para cada cliente”, explicou.

