Tivoli retoma realização da feira de adoção de animais

O Tivoli Shopping volta a promover a Feira Noturna de Adoção de Animais, realizada em parceria com a loja Cobasi e a ONG SPASB – SOS Animais (Sociedade Protetora dos Animais de Santa Bárbara d’Oeste). O evento volta a ocorrer mensalmente, sempre na segunda quarta-feira de cada mês, das 19h às 22h, mas agora será realizado dentro da Cobasi. A primeira edição já acontece nesta quarta-feira (20). De acordo com a ONG, estarão disponíveis para adoção 7 animais, entre cães e gatos.

“Contamos com uma política pet friendly e estamos felizes por poder retomar essa ação. Temos certeza de que através da feira, muitos animaizinhos serão adotados, irão ganhar uma família e passarão a ter uma vida melhor, cheia de cuidados e carinho”, comenta a coordenadora de Marketing do shopping, Paula Funichello.

De acordo com o gerente da Cobasi, Luiz Carlos Gramulha, a expectativa para o retorno da feira por parte da loja também é grande. ”Estamos ansiosos para recomeçar esse projeto, pois vem de encontro com a nossa política de ajudar os animais a encontrarem um lar. Já temos essa ação em diversas lojas da rede e aqui não poderia faltar! Estamos disponíveis para ajudar”, diz.







Segundo Kátia Ferrari, advogada e voluntária do SOS Animais, os animais disponíveis nas feiras para adoção são filhotes e adultos, vítimas de abandono, situações de risco e maus tratos, que foram resgatados pelo SPASB e pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de Santa Bárbara d’Oeste.

De acordo com ela, para adotar um bichinho, é necessário ter mais de 18 anos e passar por uma entrevista com a equipe da ONG. “Nessa entrevista, prestamos todas as informações sobre a adoção e a posse responsável e orientamos sobre os cuidados e vacinas que os animais precisam. Depois disso, a pessoa assina um Termo de Adoção, que prevê algumas responsabilidades”, explica.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ainda segundo Kátia, os animais adotados já são entregues microchipados e, no caso dos adultos, também já castrados. No caso dos filhotes, a SOS Animais entrega a data prevista para a castração, mas a realização do procedimento fica a cargo do adotante.

“Nossa expectativa com essa retomada são as melhores possíveis, pois as feiras realizadas no Tivoli Shopping sempre tiveram um excelente resultado, com adoções muito bem realizadas. Estávamos sentindo muita falta dessa parceria com o shopping e a Cobasi e agora estamos muito animadas com esse retorno. Estão todos convidados a irem nos prestigiar já na quarta-feira”, convida a voluntária.