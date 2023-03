Tivoli promove nova edição da feira de adoção pet na noite desta quarta-feira

Três gatinhos e dois filhotes de cachorros estarão disponíveis para adoção nesta edição da Feira Pet, realizada pelo Tivoli Shopping em parceria com a ONG Sociedade Protetora dos Animais de Santa Bárbara d’Oeste (SPASB) – SOS Animais. O evento ocorre nesta quarta-feira (8), dentro da loja Cobasi, das 19h às 22h.

Os pets disponíveis na feira são vítimas de abandono, situações de risco e maus-tratos, e foram resgatados pela SPASB e pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Santa Bárbara d’Oeste.

Três gatinhos estão entre os animais disponíveis nesta edição – Foto: Divulgação

Para fazer a adoção, é preciso ter mais de 18 anos, passar por uma entrevista com a equipe da ONG e assinar um termo, declarando se comprometer com a posse responsável.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A Feira Pet acontece mensalmente no Tivoli Shopping, sempre na segunda quarta-feira de cada mês, com o objetivo de incentivar a adoção e a posse responsável e também contribuir para a redução do número de animais abandonados no município.

Com informações do Tivoli Shopping