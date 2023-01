Tivoli pede despejo da Americanas de shopping

Uma ação do Tivoli Shopping pede o despejo da Lojas Americanas do espaço ocupado por ela no centro de compras, em Santa Bárbara d’Oeste. O shopping aponta que a loja tem uma dívida de cerca de R$ 20 mil em aluguel e encargos atrasados e cobra, caso não haja o pagamento, que o local onde ela funciona seja desocupado em até 15 dias.

A ação foi distribuída na última quarta-feira, na 3ª Vara Cível de Santa Bárbara, e ainda não há decisão da juíza do caso. A medida judicial ocorre após a Lojas Americanas apresentar um pedido de recuperação judicial. Procurado pelo LIBERAL, o Tivoli preferiu não se pronunciar sobre o assunto.

A petição apresentada pelo shopping cita três dívidas da Lojas Americanas. Uma delas é no valor de R$ 5.633,85 e se refere a aluguel mensal do espaço. Outros débitos são de R$ 14.248,79 e R$ 76,26, referente a encargos comuns e específicos previstos no contrato entre os dois estabelecimentos. A data de vencimento das dívidas é recente, de 15 de janeiro.

Dentre os pedidos apresentados pelos advogados que representam o shopping estão o despejo em até 15 dias, a rescisão do contrato entre ambos e o despejo da loja. A medida poderia ser descartada caso a Americanas pague os valores devidos.

A Lojas Americanas é uma das maiores lojas do Tivoli. Ela está presente no shopping desde 2004 e ocupa uma área de 1,4 mil metros quadrados. Em 2014, ambos renovaram o contrato de locação por dez anos, com término previsto para novembro de 2024.

Até esta sexta-feira, a Americanas ainda não havia sido notificada da ação. Procurada pela reportagem, a empresa não se manifestou.

DÍVIDAS. Reportagem do LIBERAL publicada nesta quinta-feira mostrou que a Lojas Americanas possui uma dívida de R$ 37,4 milhões com empresas da região.

Os credores constam em uma relação entregue nesta quarta-feira pela empresa à Justiça do Rio de Janeiro, onde tramita o pedido de recuperação judicial do grupo. Na lista, a Americanas declara uma dívida de R$ 41,2 bilhões a 7.967 nomes.

Entre os credores está, justamente, o Tivoli Shopping e a dívida de R$ 19.958, além de multinacionais como a Dell, com unidade em Hortolândia, e a 3M, em Sumaré.