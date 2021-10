Tivoli oferece corte gratuito em campanha de doação de cabelo

03 out 2021 às 08:15

Nesta segunda e terça-feira (5), o Tivoli Shopping, de Santa Bárbara d’Oeste, disponibilizará gratuitamente cabeleireiros para realizar cortes solidários de cabelo, que serão doados para confecção de perucas para pacientes que estão em tratamento oncológico.

A ação faz parte da campanha Outubro Rosa 2021, mês de combate ao câncer de mama em parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer do município.

Shopping também receberá doações de cabelo durante todo o mês de outubro – Foto: Divulgação

Qualquer pessoa pode doar e qualquer tipo de cabelo será aceito, desde que esteja limpo, seco e tenha, no mínimo, 20 centímetros disponíveis para a doação. A Rede Feminina estará no local para checar se os doadores estão atendendo aos critérios estabelecidos e então será feito o corte no estúdio San Marthyn Studio Hair.

Além dos cortes gratuitos, haverá no estúdio uma caixa para receber doações de cabelos já cortados, que ficará disponível durante todo o mês de outubro para receber as doações.

Para a superintendente da Rede Feminina, Carla Eliana Bueno, a ação é uma oportunidade das pessoas fazerem o bem e se sentirem bem.

“O movimento acende a chama de como você pode ajudar, participar e incentivar pessoas a buscarem solidariedade, saúde e qualidade de vida. Qualquer ação nesse momento é extremamente importante para visibilizar a causa. No caso dessa, que é o corte de cabelo, as pessoas que fazem isso tem esse desejo no coração”, diz Carla.

Lounge Rosa

Entre os dias 4 e 11 de outubro, um lounge rosa da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara d’Oeste estará montado no Tivoli Shopping,em frente ao salão San Marthyn.

Representantes da instituição ficarão das 10h às 20h para contato com o público e distribuição de panfletos educativos. Será prestando orientações e informações sobre a doença e explicações sobre o acesso aos serviços, tanto na Rede Feminina quanto da rede pública de saúde.

Além da ação de conscientização, no espaço, a entidade comercializará pins e camisetas da campanha Outubro Rosa 2021, para arrecadar fundos.

Uma caixa também estará disponível no local para receber doações de produtos de higiene, como sabonetes, shampoos, desodorantes, cremes dentais, escovas de dente e absorventes. Os itens serão usados para compor cestas para as pacientes que estão enfrentando o câncer de mama neste mês de outubro.