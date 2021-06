Tivoli encaminha 2,6 toneladas de resíduos por mês para a reciclagem

Com diferentes iniciativas voltadas para a sustentabilidade, o Tivoli Shopping, de Santa Bárbara d’Oeste, tem encaminhado, mensalmente, 2,6 toneladas de resíduos para a reciclagem.

O empreendimento aponta que celebrou o Dia do Meio Ambiente, neste sábado (5), “colhendo bons resultados de seu programa focado no descarte ecologicamente correto de resíduos”.

Empreendimento também faz parte do projeto Tampinha Solidária – Foto: Divulgação / Tivoli Shopping

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Esse montante de 2,6 ton corresponde a 37% do total de resíduos gerados no shopping, onde todos os materiais recicláveis são separados do lixo orgânico.

Em janeiro deste ano, inclusive, o Tivoli implantou uma composteira que transforma material orgânico em húmus e, assim, gera ‘in loco’ condicionador de solo, utilizado como adubo para as plantas e árvores existentes no empreendimento.

Mensalmente, o shopping também coleta 100% dos óleos usados nos estabelecimentos da praça de alimentação – o equivalente a 300 litros – para envio à empresa recicladora.

“O investimento em ações sustentáveis é uma forma de contribuirmos para a melhoria da qualidade de vida da comunidade com foco na preservação do meio ambiente. Além disso, com essas práticas de sustentabilidade, também buscamos despertar a consciência ambiental entre nossos colaboradores, lojistas e clientes”, disse o gerente geral do Tivoli, Gustavo Salvagnini.

Para o sucesso do programa, o estabelecimento promove frequentes treinamentos com seus colaboradores e lojistas. Ainda dentro de suas políticas sustentáveis, o shopping dispõe de bicicletários em suas duas entradas, com 20 vagas.

Desde 2019, o Tivoli também é ponto de coleta de projeto Tampinha Solidária, da Instituição Fraterna Terapêutica Olguinha.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Trata-se de um programa no qual as pessoas podem doar tampas plásticas, que servem como moeda de troca para a Instituição Olguinha. A entidade vende o material para recicladores e, dessa forma, obtém recursos para a manutenção de suas atividades.

A coleta acontece na praça de alimentação, no bandejeiro próximo à Pizza Hut. Ao todo, cerca de 150 kg já foram doados no empreendimento.