Tivoli conquista certificado de energia limpa

Na semana em que se comemora o Dia Mundial da Água (22 de março), quando se discute a importância e necessidade do uso responsável dos recursos naturais e de fontes alternativas de menor impacto ambiental, o Tivoli Shopping reafirma seu compromisso com o desenvolvimento de uma economia mais sustentável e celebra a conquista de mais um certificado de aquisição de energia renovável.

Este é o terceiro ano consecutivo que o empreendimento recebe o selo, que atesta a redução da emissão de CO2 na atmosfera e comprova que 100% da energia consumida pelo shopping é limpa, ou seja, não poluente e proveniente de fontes renováveis. A certificação atende ao padrão da International REC Standard (I-Rec) e corresponde aos anos de 2020, 2021 e, agora, 2022.

Com a aquisição desse certificado, o Tivoli Shopping comprova a redução da emissão estimada de 102 toneladas de CO2 na atmosfera, o que é equivalente ao plantio de 713 árvores.

A certificação atende ao padrão da International REC Standard (I-Rec) e corresponde aos anos de 2020, 2021 e, agora, 2022 – Foto: Divulgação

“A certificação I-REC demonstra o nosso compromisso com uma conduta sustentável. Toda a energia que usamos é limpa e renovável, e isso é parte da nossa contribuição para a melhoria da qualidade de vida e a preservação do meio ambiente. O Tivoli Shopping tem um forte senso de responsabilidade ambiental e temos investido cada vez mais em iniciativas voltadas para essa causa”, afirma Gustavo Salvagnini, gerente-geral do empreendimento.

O I-Rec é um sistema global que possibilita a certificação da energia renovável. São exemplos de fontes renováveis: hídrica (energia da água dos rios), solar (energia do sol), eólica (energia do vento), biomassa (energia de matéria orgânica), geotérmica (energia do interior da Terra) e oceânica (energia das marés e das ondas).

A energia limpa consumida pelo Tivoli Shopping é fornecida pela Trinity Energia, empresa autorizada a operar pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e membro da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).