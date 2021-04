Tivoli anuncia lançamento de plataforma para vendas

O Tivoli Shopping, de Santa Bárbara d’Oeste, e a AD Shopping, grupo responsável pelo empreendimento barbarense, anunciaram nesta terça-feira o lançamento de uma plataforma digital para venda dos produtos disponibilizados por suas lojas.

O sistema, que será implementado em parceria com a empresa Delivery Center, dará a possibilidade aos lojistas de estarem integrados a empresas como B2W, Mercado Livre, Rappi, iFood, Uber Eats, Banco Inter e Google. A previsão de implantação no Tivoli é até o final do primeiro semestre.

Shopping terá uma plataforma digital para venda dos produtos – Foto: Divulgação

“Acreditamos e apostamos na conexão do físico com o digital, e algumas análises dessa integração sinalizam que a venda virtual representa entre 10% e 20% do que se vende em uma loja física. Com isso, buscamos uma plataforma na qual nossos lojistas poderão impulsionar suas vendas e estabelecer uma nova experiência de relacionamento com os consumidores”, disse Christian Magalhães, ‘head’ de marketing corporativo da AD Shopping.

Essa ação visa oferecer novas oportunidades de negócios para os lojistas e mais conveniência para os clientes. O Delivery Center ficará responsável pela gestão e distribuição dos produtos.

“Os lojistas terão mais de 15 canais digitais diferentes para poderem vender on-line, proporcionando maiores ganhos e liberdade de escolha”, afirmou o cofundador e CEO do Delivery Center, Saulo Brazil.