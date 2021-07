Terreno onde seria creche em Santa Bárbara causa transtorno a moradores

Poeira também tem incomodado moradores – Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

Um terreno onde seria construída uma creche no bairro San Marino é alvo de reclamação de moradores, em Santa Bárbara d’Oeste.

O terreno está abandonado e a construção parada. Quem mora na Rua Narciso Bizetto, onde fica o terreno, viu o que seria uma creche virar um depósito de lixo e sofre com o acúmulo de poeira com o chão de terra.

Aparecida Correia, 67, relata que a situação se tornou insustentável. “Era para ser creche, mas só tem mato alto, sujeira, poeira e entulho. Quem sofre é a gente, que mora na rua”. Moradores relatam já ter contatado a prefeitura a respeito da situação.

Em 2017, o então vereador Alex Backer (Republicanos) chegou a enviar requerimento à prefeitura cobrando o início da construção da creche no San Marino, no terreno da Rua Narciso Bizetto.

Em nota, a prefeitura informou que a demanda foi enviada ao setor responsável para providências. “Vale destacar que se há um descarte no local, tal descarte é irregular. A prefeitura, inclusive, pede a conscientização da população”, diz a nota.

Segundo o Executivo, a creche seria construída por meio de um programa do Governo Federal, que contemplada unidades em todo o País. “Porém, este programa não avançou. As obras seriam integralmente licitadas e executadas com recursos do Governo Federal”.

