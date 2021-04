Terreno abandonado gera preocupação no Planalto do Sol II

Terreno no final da Rua Luís Paiossim está com mato alto, tem lixo, restos de comida e entulho

A dona de casa Eliane Ferreira Destro, de 34 anos, reclama de um terreno baldio ao lado de sua casa, na Rua Luís Paiossim, no Planalto do Sol II, em Santa Bárbara d’Oeste. Segundo ela, desde que mora no local, há sete anos, é comum ver mato alto, pessoas descartando lixo, restos de comida e móveis entre outros materiais.

Terreno no final da Rua Luís Paiossim está com mato alto, tem lixo, restos de comida e entulho – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Ela espera que a prefeitura notifique o responsável pelo terreno e que esse impasse seja resolvido o quanto antes, pois a situação favorece o aparecimento de animais como cobras e escorpiões. De acordo com Eliane, até uma cobra foi morta há alguns dias depois de sair do terreno.

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste foi questionada sobre possíveis soluções e por meio da assessoria de imprensa informou que uma intimação foi feita ao proprietário do terreno para que ele regularize esta situação.

