Temporal destrói asfalto no Santa Rosa 2

O temporal da última sexta-feira arrancou boa parte do asfalto na Rua José Paiosin, no Santa Rosa 2, em Santa Bárbara d’Oeste. A via está interditada com cones, mas segue sendo utilizada para o tráfego de moradores.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“Foi quase a rua inteira embora. Eles [prefeitura] vieram no dia (após a chuva) colocar uns cones. Acionamos a polícia e eles ficaram aqui para controlar o trânsito até a chegada da sinalização. Na minha casa ainda dá para entrar e sair com o carro, mas na do vizinho não”, afirma a dona de casa Elionais da Silva Maringolo.

Segundo a Defesa Civil de Santa Bárbara, a cidade registrou naquele dia 66,3 milímetros de chuva. O índice acumulado nos três dias que antecederam o temporal foi de 120 milímetros.

Foram registrados alagamentos nos bairros Jardim das Orquídeas e São Joaquim, além de goteiras no PS Afonso Ramos. Houve queda de árvores e de muros, mas ninguém se feriu.