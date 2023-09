chuvas Temporal destelha parte do Tivoli Shopping; não há feridos

A forte chuva que atingiu a região na noite desta quarta-feira (27) trouxe ventos intensos que resultaram em danos parciais ao Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste.

Parte do teto do centro de compras foi afetada nesta quarta-feira – Foto: Stela Pires/Liberal

Parte do teto do centro de compras foi afetada, e alguns quiosques foram atingidos pela queda do material e da chuva.

O Tivoli Shopping emitiu um comunicado informando que uma placa de policarbonato se soltou devido ao temporal que atingiu a cidade. A área afetada foi isolada imediatamente, e uma equipe realizou um reparo emergencial no telhado.

“É importante ressaltar que não houve relato de feridos devido ao incidente, e todas as lojas do shopping estão funcionando normalmente”, diz a nota.