Técnico corre risco de perder segunda perna por falta de fisioterapia

A vida do técnico de informática Daniel Hauan Santana, de 30 anos, mudou drasticamente após um acidente de trânsito, em 2019. A motocicleta que ele pilotava bateu em um cruzamento na Avenida São Paulo, na Zona Leste de Santa Bárbara d’Oeste.

Ele precisou amputar a perna esquerda após contrair uma bactéria e acionar a Justiça para conseguir trocar os pinos da perna direita. Agora, esbarra na dificuldade de conseguir fisioterapia pela prefeitura.

“Recebi em dezembro de 2021 a autorização de um ortopedista para a realização de fisioterapia. Consegui a vaga, mas não consigo o transporte que precisa ser de ambulância. Fui informado que precisaria justificar com documentos que não tenho condições. Mandei todos os documentos e disseram que têm 30 dias para responderem”, desabafa.

Atualmente, ele não pode apoiar a perna direita no chão e não consegue sair da cama, nem para tomar banho. A higienização é feita com a ajuda do pai, que é aposentado. Na época do acidente, o técnico fez uma cirurgia na rede pública e, pouco tempo depois, descobriu que pegou uma bactéria. Foi pedida então a cirurgia de alta complexidade pela Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde).

O LIBERAL publicou a matéria, em fevereiro de 2021, sobre a situação do técnico que aguardava definição.

Diante do problema e sofrendo com a bactéria que estava se alastrando na perna esquerda, com a ajuda de amigos ele conseguiu pagar uma consulta com um ortopedista, que indicou a amputação urgente do membro, sob risco de que a bactéria atingisse outros órgãos. Os colegas realizaram uma vaquinha para pagamento de R$ 12 mil para amputação.

COMISSÃO. Seis vereadores barbarenses que integram a CEI (Comissão Especial de Inquérito) para apuração de irregularidades na saúde estiveram reunidos, nesta segunda, e nomearam Bachin Jr. (MDB) como relator.

O principal objetivo da CEI, criada no ano passado a partir de pedido do vereador Eliel Miranda (PSD), e suspensa devido a um parecer jurídico, é investigar se houve negligência na inscrição do paciente na Cross, e se existem casos semelhantes prejudicando pacientes do município. A criação foi motivada pela reportagem do LIBERAL.

A Cross não respondeu os questionamentos. A Secretaria de Saúde de Santa Bárbara informa que presta todo o atendimento necessário ao paciente, e, além disso, irá levantar todas as informações do prontuário para avaliação.