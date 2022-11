Teatro Manoel Lyra terá reformas internas e na fachada

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste anunciou a reforma do Teatro Municipal Manoel Lyra. O investimento será de R$ 2,2 milhões, entre recursos próprios e do Governo de São Paulo, com emenda parlamentar do deputado estadual Ataide Terual (Podemos), intermediada pelo CMEC (Conselho da Mulher Empreendedora) e pela Acisb (Associação Comercial e Industrial de Santa Bárbara).

Perspectiva artística de como o teatro ficará; obra tem previsão de 12 meses – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara / DIvulgação

A obra tem previsão de 12 meses, mas não foi divulgado quando ela deve começar. A prefeitura publica nesta quinta-feira (24) o edital de licitação da reforma. O projeto prevê a remodelação de toda a fachada, reforma dos sanitários do hall de entrada, reforma do café, ampliação e reforma do hall de entrada, com novo piso, iluminação e decoração, troca da cobertura, troca de todo o piso externo, inclusive do passeio público e novo paisagismo, reforma de todo o pavimento superior, onde encontra-se instalada a Secretaria de Cultura e Turismo, e pintura do prédio.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“A remodelação da fachada e ampliação do hall de entrada garantirão que o Teatro Municipal Manoel Lyra ofereça mais conforto ao público que acessará a sala de espetáculos. A identidade da pele de vidro será preservada, porém, ampliada e espelhada para viabilizar a expansão do ambiente de espera, além de incorporar um conceito mais moderno e arrojado à fachada, que também receberá pontos LED para valorizar a arquitetura do equipamento. A substituição do telhado pelo sistema telhas termoacústicas preservará a ótima capacidade sonora do teatro”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix.

No ano passado, o Teatro Municipal recebeu reformas na sala interna de espetáculos, com 584 novas poltronas, adequações para acessibilidade, mudança do piso do palco e carpete.