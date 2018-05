TCE suspende concorrência de iluminação pública de SB

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste suspendeu, por determinação do TCE (Tribunal de Contas do Estado), a concorrência pública para a contratação de uma empresa de manutenção corretiva para o parque de iluminação pública do município. A sessão pública para entrega dos envelopes da licitação estava prevista para ontem.

Atual prestadora do serviço, a Ilumitech Construtora impugnou o edital argumentando a “aglutinação de serviços distintos”. Além de interromper o processo, o TCE deu prazo de dois dias para que a administração municipal se manifeste sobre as alegações da empresa. Não há prazo previsto para conclusão da análise do caso pela corte de contas.

Procurada por meio de sua assessoria de imprensa, a prefeitura não informou se pretende prorrogar o contrato com a atual prestadora enquanto a concorrência está suspensa. Em abril, um grupo de vereadores denunciou a administração ao MP (Ministério Público) por falta de fiscalização no cumprimento do atual contrato.