TAC garante novo prédio para coleta seletiva em S.Bárbara

Um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado entre a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste e o MP (Ministério Público) vai permitir a construção de um novo prédio para o serviço de coleta seletiva da cidade. O investimento é de cerca de R$ 900 mil para a obra e os equipamentos que serão instalados no galpão, localizado no Jardim Cedros.

O imóvel terá 300 metros quadrados de área construída para triagem de materiais e 100 metros quadrados de instalações como escritório, banheiros, refeitório e está em terreno entre as ruas Norival Folster e James Miller Carr. Os serviços realizados no momento são de concretagem e instalação de estruturas, com levantamento de paredes previsto para as próximas semanas. Foto: Prefeitura de S.Bárbara / Divulgação

Após a entrega, a administração deve abrir um chamamento público para escolher uma cooperativa que será responsável por utilizar o espaço. “A construção desse galpão vai ajudar o município a aumentar ainda mais a coleta seletiva e a reciclagem. Vamos poupar espaço no aterro sanitário e, por consequência, diminuir o impacto ao meio ambiente”, comentou o secretário de Meio Ambiente, Cléber Canteiro.

Hoje, o morador de Santa Bárbara pode descartar seu material de duas formas: por meio da coleta porta-a-porta, realizada com caminhões da prefeitura e de uma cooperativa e dos PEVs (Pontos de Entrega Voluntária), que incluem iglus, eco drive thru e ecopontos.

Os iglus são 45 unidades que estão espalhadas nas principais vias da cidade. Não possuem distinção entre os materiais, sendo que o munícipe pode destinar seus resíduos na boca de cada iglu mais próximo de sua residência ou trabalho. Os eco drive thru funcionam como os serviços de lanchonetes, onde as pessoas podem entrar em um recuo com o veículo, parar e descartar os resíduos recicláveis.