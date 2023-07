Suspeitos de hostilizarem Alexandre de Moraes entregam vídeo da confusão

Advogado disse que ministro do Supremo Tribunal Federal teria chamado um dos três de “bandido”

Ralph Tórtima Filho é advogado de defesa dos três - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

Roberto Mantovani Filho, Andreia Munarão e Alex Zanatta Bignotto, moradores de Santa Bárbara e suspeitos de terem hostilizado Alexandre de Moraes, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), entregaram ontem à PF (Polícia Federal) um vídeo do episódio no aeroporto de Roma.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

As imagens, segundo relato do advogado Ralph Tórtima Filho, que defende o casal Roberto Mantovani e Andreia Munarão, mostrariam o ministro chamando um dos supostos agressores de “bandido”.

O vídeo teria sido gravado depois que Moraes se aproximou dos três suspeitos para retirar seu filho da confusão. Nesse momento, de acordo com o advogado, o ministro teria tirado uma foto do casal e de Bignotto (genro de Roberto Mantovani) e dito que o caso “teria consequências”. Conforme Tórtima Filho, um dos suspeitos perguntou três vezes a Moraes: “O senhor está nos ameaçando?” O ministro do STF teria então proferido a palavra “bandido”.

Os três suspeitos já tiveram seus depoimentos colhidos pela PF de Piracicaba, no interior paulista. O inquérito corre em Brasília. Bignotto foi ouvido no domingo, enquanto Mantovani e Andreia prestaram depoimento anteontem. O filho do casal, Giovanni, de 20 anos, participou de audiência na condição de testemunha do caso.

Durante o depoimento de Mantovani e Andréia, anteontem, endereços ligados ao casal foram alvo de buscas autorizadas pela ministra Rosa Weber, presidente do STF. Celulares e computadores da família foram apreendidos durante as diligências.

De acordo com o advogado Tórtima Filho, o argumento para a realização das buscas foi o fato de Mantovani e Andreia não terem prestado depoimento no domingo, acarretando “demora no cumprimento das oitivas”.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Os suspeitos desembarcaram no Brasil no sábado, dia 15, em Guarulhos, onde eram aguardados por cinco agentes da PF. O casal e Bignotto foram intimados na manhã de domingo para prestar depoimento no mesmo dia, mas apenas Bignotto compareceu.

Mantovani e Andreia afirmaram que tinham compromissos em outra cidade e com isso remarcaram suas oitivas para a terça-feira.