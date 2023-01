Suspeitos de golpes e roubos em caixas eletrônicos são presos em Santa Bárbara

Guardas identificaram pelas câmeras que outros dois comparsas que participavam do esquema fugiram

Dois moradores de São Paulo foram presos pela GCM (Guarda Civil Municipal) no estacionamento de um supermercado, no Jardim Europa, em Santa Bárbara d’Oeste, na manhã desta terça-feira (17). Eles são suspeitos de furtarem e roubarem dois cartões bancários de duas mulheres que usavam o caixa eletrônico, que na entrada do estabelecimento.

Ambos foram conduzidos ao 2º Distrito Policial, onde foram autuados em flagrante sob acusações de furto, roubo e associação criminosa.

De acordo com a Guarda Civil, os agentes foram ao local para apurar uma denúncia de que uma quadrilha que estaria agindo no Caixa 24 horas. Quando chegaram ao local informado, localizaram dois homens que estavam próximos de um dos caixas. Eles foram abordados e reconhecidos pelas vítimas.

Uma delas disse que teve seu cartão roubado e outra afirmou que fora furtada. Os guardas identificaram pelas imagens das câmeras de monitoramento que outros dois comparsas que participavam do esquema conseguiram fugir.

“Não descartamos a possibilidade de identificar outras vítimas, pois temos informações de que eles se aproximavam dos clientes para auxiliá-los no uso do caixa eletrônico e aproveitavam a oportunidade para trocarem os cartões”, diz a investigadora Débora Silvestrini.