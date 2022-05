Suspeito de tráfico escondia drogas em meia infantil

Um jovem, de 28 anos, foi preso após ser flagrado com drogas dentro de uma meia infantil, na noite desta sexta-feira (13), no bairro Cruzeiro do Sul, em Santa Bárbara d’Oeste. Junto com ele, foi preso um outro rapaz, de 18 anos, também suspeito de tráfico de drogas.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a equipe da Polícia Militar estava em patrulha pela Rua Catharina Catussato Furlan, quando encontrou um grupo com cinco jovens, sendo que o rapaz de 18 anos, ao ver os policiais, jogou três porções de cocaína no chão. De acordo com os PMs, o jovem já tem passagens na polícia por tráfico de drogas.

No carro do outro jovem, de 28 anos, um Fiat Palio, a equipe encontrou uma meia infantil que tinha dentro 35 porções de cocaína e cinco de maconha. Ela estava em cima do banco do motorista. Questionado, o rapaz confessou aos policiais que as drogas estavam sendo comercializadas e que o outro jovem estava ajudando nas vendas. Com os dois, foram encontrados R$ 138,00.

Eles foram encaminhados ao Plantão Policial de Santa Bárbara d’Oeste, onde permaneceram presos. As drogas, o dinheiro e a meia foram apreendidos. O carro foi levado ao Pátio Municipal.