Suspeito de tentativa de estupro em Santa Bárbara é solto após defesa apresentar imagens de câmera

Homem de 38 anos foi confundido por vítima, segundo advogado, que juntou provas de que ele não poderia estar no local do crime

Sede da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Santa Bárbara - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Um homem de 38 anos, apontado como suspeito de tentativa de estupro contra uma jovem de 19, em Santa Bárbara d’Oeste, foi solto pela Justiça após comprovar que não poderia estar no local e no horário do crime. A prisão se deu a pedido da Polícia Civil e durou 22 dias.

O caso ocorreu na tarde do dia 16 de julho, no CEU das Artes (Centro de Artes e Esportes Unificados), localizado no Planalto do Sol. A vítima relatou à polícia que foi abordada por um homem quando estava no banheiro feminino. Ele teria tentado forçá-la a ter relações sexuais, mas ela conseguiu evitar e o homem fugiu.

No relato, a jovem descreveu o homem como alguém alto, magro, branco, com uma blusa de frio vermelha e que aparentava estar sob efeito de drogas, com a pele bastante avermelhada.

Quatro dias depois, um suspeito foi preso. Jorge (nome fictício) foi identificado por meio de reconhecimento fotográfico pela vítima e teve a prisão preventiva solicitada pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Santa Bárbara. A Justiça concordou e mandou prendê-lo.

A defesa, entretanto, buscou mostrar que ele não poderia estar no local do crime no horário em que ele teria ocorrido.

No pedido feito para soltá-lo, o advogado Diego Alves Moreira da Silva juntou imagens de câmeras de segurança mostram que no horário próximo ao que a vítima foi atacada, Jorge estava na casa de uma irmã, no Conjunto Habitacional dos Trabalhadores.

Tentativa de estupro ocorreu no CEU das Artes, em Santa Bárbara – Foto: Claudeci Junior/Liberal

A distância e o tempo de deslocamento da casa da irmã até o CEU não coincidiriam com o momento do crime, segundo a defesa mostrou à Justiça. Testemunhas também indicaram que Jorge não aparentava estar sob efeito de drogas, apesar de usar uma camiseta vermelha no mesmo dia. O homem também é moreno, e não branco, como relatado pela vítima.

Prisão durou 22 dias

Após o álibi apresentado pela defesa, a polícia e o Ministério Público pediram a revogação da prisão temporária de Jorge. Apesar de não se basear nas contradições do caso, a Justiça concordou em soltá-lo, mas impôs medidas cautelares, como a proibição de sair da cidade sem comunicar o Judiciário. Jorge ficou preso de 20 de julho a 11 de agosto.

O advogado de defesa não se manifestou sobre o caso, pelo fato de a investigação tramitar sob sigilo. A DDM de Santa Bárbara também não comentou a apuração por se tratar de um crime sexual, mas informou que segue em diligências para esclarecer o episódio.

Em Santa Bárbara, o número de estupros no primeiro semestre desde ano caiu em relação a 2022. Foram quatro registros em 2023 ante 11 no ano anterior.