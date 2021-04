Suspeito de tentar furtar agropet em SB é encontrado morto em telhado

Corpo de Miguel Lopes Brito Filho estava preso pelo pescoço no telhado do estabelecimento

Um homem de 45 anos foi encontrado morto na Tavares Agro Pet, em Santa Bárbara d’Oeste, na manhã deste sábado, preso pelo pescoço no telhado. A suspeita é que ele estava tentando furtar o estabelecimento, situado na Rua Belo Horizonte, no bairro Cidade Nova, mas o caso ainda será investigado pela Polícia Civil.

Corpo de Miguel Brito foi encontrado preso no telhado do estabelecimento – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Uma funcionária se deparou com Miguel Lopes Brito Filho quando abriu a loja, por volta das 7 horas. Familiares dele foram até o local e reconheceram o corpo.

O caso causou uma movimentação de pessoas nas proximidades. Parte delas, inclusive, conhecia Miguel, que morava na mesma rua do estabelecimento comercial.

A funerária Bom Pastor retirou o corpo da loja por volta das 11h15, já dentro de um caixão. Os responsáveis pela agropet não quiseram se manifestar sobre o assunto, assim como a família de Miguel.

Conforme consta no boletim de ocorrência, Miguel teria subido no telhado, que cedeu. Ele, então, escorregou e caiu para dentro do estabelecimento. No entanto, ficou preso com o pescoço entre as telhas, que são metálicas.

Ainda de acordo com o documento, o homem morreu, provavelmente, por asfixia mecânica constritiva. A PM (Polícia Militar) preservou o local, que depois passou por perícia técnica.

Apesar dos indícios de tentativa de furto, a Polícia Civil ainda vai apurar os motivos e as circunstâncias que levaram Miguel a subir no telhado. A investigação ficará a cargo do 2º DP (Distrito Policial), unidade responsável pela área dos fatos. O caso está registrado como morte acidental.