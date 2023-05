Suspeito de ser o mandante do assassinato de policial é morto em confronto com o Baep

Um homem que seria o mandante do homicídio do policial militar Leandro Silva Barbosa, de 38 anos, ocorrido na manhã desta sexta-feira (19), em Santa Bárbara d’Oeste, foi morto em confronto com policiais do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) na noite desta sexta, no Jardim Santa Rita, na mesma cidade.

Suposto mandante foi morto na noite desta sexta-feira, após confronto com policiais do Baep – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Segundo informações iniciais, a morte ocorreu no início da noite, na Rua Pindorama. O corpo ainda está no local dos fatos e atendem à ocorrência menos sete viaturas do Baep, unidade à qual Leandro pertencia.

O policial foi morto em um condomínio no Parque Residencial do Lago, ao ir até o local para ver uma motocicleta que estaria à venda. Ele foi baleado e os criminosos fugiram.

Depois disso, três suspeitos do homicídio foram presos pela Polícia Militar no no Conjunto Habitacional Roberto Romano, também em Santa Bárbara. Eles foram conduzidos ao 3º DP (Distrito Policial) do município, que é responsável pelo caso.

Notícia em atualização.