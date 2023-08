Carro-forte atacado por bandidos na Rodovia dos Bandeirantes, em Santa Bárbara, ficou destruído - Foto: Rodrigo Alonso/Liberal

Um jovem de 26 anos, suspeito de ter participado do roubo ao carro-forte na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Santa Bárbara d’Oeste no último dia 15, foi preso por policiais do 10°Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), na tarde desta quarta-feira (30).

De acordo com o Batalhão, os PMs faziam patrulhamento pela Estrada dos Italianos quando, por volta de 17h30, viram um Volvo XC60 passar em alta velocidade e, por esse motivo, resolveram abordar o motorista.

O veículo era conduzido por uma mulher de 27 anos e nada de ilícito foi encontrado, entretanto, os policiais receberam informações de que a condutora seria esposa de um dos suspeitos de ter participado do roubo de R$ 2 milhões de um carro-forte, ocorrido na Rodovia dos Bandeirantes, e que ele também teria armas na residência.

Com todas essas informações, os policiais foram até a casa do suspeito, no Vila Rica, em Santa Bárbara. Lá, os PMs encontraram uma pistola calibre 6.35, 55 munições, um tijolo de maconha e um de cocaína, além de R$ 840 e celulares.

Na casa do suspeito foram encontradas arma, munições e entorpecentes. Sua participação no roubo ao carro-forte será investigada pela Polícia Civil – Foto: 10° BAEP / Divulgação

Levado ao plantão policial do município, o jovem foi autuado por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Já a sua participação no roubo ao carro-forte em Santa Bárbara será investigada pela Polícia Civil. As drogas, arma, celulares e dinheiro foram apreendidos.