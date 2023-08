Um homem de 34 anos, suspeito de roubar a mesma farmácia por três vezes em Santa Bárbara d’Oeste, foi detido nesta terça-feira (29) pela PM (Polícia Militar), na mesma cidade.

No entanto, como passou o período de flagrante em relação aos crimes, ele foi liberado após prestar depoimento, mas segue como investigado.

Motocicleta na qual estava o suspeito detido em Santa Bárbara – Foto: 2° Pelotão de Escolta da PM do 19° BPMI / Divulgação

De acordo com informações do boletim de ocorrência, policiais militares da Força Tática receberam informações de que um homem, suspeito de ter roubado três vezes a mesma farmácia, na Rua dos Tucanos, no São Francisco, estaria de moto pelo Parque do Lago.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Durante patrulhamento, por volta de 19h30, os militares encontraram o suspeito em uma motocicleta na Avenida Ruth Garrido Roque e o abordaram.

Levado ao plantão policial, ele foi reconhecido por duas balconistas da farmácia. Elas relataram que o criminoso havia invadido o espaço com uma arma de fogo, que na verdade era um simulacro, e anunciou o roubo.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

De acordo com as vítimas, o primeiro crime ocorreu na última quinta-feira (24), por volta de 16h30, e foram levados R$ 300.

Dois dias depois, no sábado (26), o ladrão retornou ao local e fugiu com mais R$ 130. Por fim, o último assalto aconteceu na segunda-feira (28), quando o criminoso levou consigo R$ 220.

Na unidade policial, depois de prestar depoimento, o suspeito foi liberado. Apesar disso, segue como investigado pelos roubos e fica à disposição da Justiça até a data do julgamento.