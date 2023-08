A Guarda Civil Municipal de Santa Barbara d’Oeste prendeu na noite deste sábado (26) um homem suspeito de ter assassinato o ex-sogro, em julho deste ano, na mesma cidade.

O indivíduo, de 34 anos, estava foragido desde a morte de Antonio Itanólis, de 65 anos, que foi esfaqueado enquanto defendia a filha do ex-marido, que não aceitava o fim do relacionamento.

Casa onde aconteceu o crime, no Santa Rita – Foto: Marcelo Rocha – Liberal e Arquivo Pessoal

Após receberem a informação de que o suspeito estava pelas redondezas do Jardim Santa Rita de Cássia, também em Santa Bárbara, os patrulheiros intensificaram as buscas pelo bairro.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O homem foi avistado pelos guardas na Rua Arthur Gonçalves da Silva, onde foi abordado e submetido a uma busca pessoal. Nada de ilícito foi encontrado, mas, ao ser questionado, ele informou que estava foragido por ter matado o ex-sogro com golpes de faca.

Diante a confissão, ele foi encaminhado ao plantão policial de Santa Bárbara, onde foi cumprido o mandado de prisão temporária de 30 dias.

O CASO

O caso aconteceu no dia 30 de junho, quando Antonio foi esfaqueado após tentar defender sua filha do ex-marido, que não aceitava o fim do relacionamento entre os dois.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Na ocasião, o agressor esteve na casa da ex-mulher e, durante uma discussão, a ameaçou com uma faca, assim como outros parentes.

Após atingir Antonio no abdômen, o autor do crime fugiu e abandonou a faca no corredor do imóvel.

O idoso chegou a ser socorrido por um de seus filhos, que o levou ao Pronto-Socorro Edison Mano. De lá, ele foi transferido para o Hospital Santa Bárbara, devido à gravidade dos ferimentos, mas não resistiu e morreu na unidade.