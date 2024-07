Suspeito de homicídio em Santa Bárbara é identificado

Imagem de câmera ajudou na identificação - Foto: Reprodução

Uma briga de bar motivou o assassinato de Gederson Mosquim, 44, atingido por uma facada no pescoço, na madrugada da última sexta, segundo a Polícia Civil. O corpo da vítima foi localizado em uma praça do Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara d’Oeste. A polícia conseguiu uma imagem de câmera que flagrou um homem fugindo com a mão suja de sangue.

O suspeito foi identificado pelos policiais civis do 2º DP nesta terça, e o delegado Gabriel Fagundes de Toledo Netto conseguiu na Justiça o mandado de prisão temporária decretado pelo período de 30 dias. Trata-se de Lucas dos Santos Martins, 29, mas ele está foragido.

Segundo a polícia, após a equipe de investigação ter acesso a imagens, passou a fazer buscas no bairro e recebeu uma informação de que o autor do homicídio seria Lucas, que poderia ser encontrado em uma padaria na esquina do Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos.

Os policiais estiveram no local, mas encontraram apenas o primo do suspeito, que alegou que ele havia sumido desde a madrugada da última sexta. O parente disse ainda ter ouvido rumores de que Lucas havia esfaqueado uma pessoa.

De acordo com a polícia, o primo confirmou a identidade de Lucas por uma foto. Os policiais continuam investigando na tentativa de localizar o suspeito.

O Crime

Conforme consta em boletim de ocorrência, os guardas municipais foram acionados por populares informando que um carro passou na praça, localizada na Rua Guaratinguetá, e os ocupantes jogaram um corpo para fora do veículo e fugiram.

Ao chegarem no endereço, os patrulheiros encontraram o corpo de Gederson, que tinha ferimentos no pescoço.

Primeiro caso

Com a localização do corpo de Gederson Mosquim na madrugada de sexta-feira (12), Santa Bárbara d’Oeste registrou seu primeiro homicídio do ano e deixou o rol de única cidade com população na faixa dos 100 mil a 200 mil habitantes no Estado de São Paulo sem nenhum homicídio registrado em 2024, conforme apuração do LIBERAL.