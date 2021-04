Suspeito de embriaguez no volante derruba semáforo em Santa Bárbara

Sinaleiro seguia danificado e apoiado na fiação neste sábado (17) – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Um funileiro de 52 anos, que dirigia supostamente embriagado, derrubou um semáforo na Avenida São Paulo, em Santa Bárbara d’Oeste, na noite desta sexta-feira (16). Ele foi conduzido pela PM (Polícia Militar) à Delegacia de Plantão, que determinou a coleta de seu sangue para análise e depois o liberou.

Segundo informações colhidas pela PM, o suspeito estava parado em um sinaleiro na Avenida São Paulo, sentido Americana. Quando o sinal abriu, ele saiu em alta velocidade, perdeu o controle e bateu na sustentação do semáforo da esquina com a Avenida Alfredo Contatto, no bairro Jardim Dona Regina. Ninguém se feriu.

Os militares compareceram no local e identificaram que o homem estava “visivelmente embriagado, pois estava com voz pastosa, olhos avermelhados, odor etílico e andar cambaleante”, conforme consta no boletim de ocorrência. A PM apreendeu seu veículo.

O caso aconteceu por volta das 23h55, quando o toque de recolher já estava em vigor. Na manhã deste sábado, uma equipe da prefeitura fazia a sinalização no local. O semáforo seguia danificado, com a sustentação quebrada e apoiado na fiação elétrica.