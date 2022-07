Suspeito de abastecer pontos de tráfico é preso em Santa Bárbara d’Oeste

Jovem estava com cocaína, maconha, crack e dinheiro do tráfico de drogas; ele confessou o crime

Um jovem de 18 anos, suspeito de ser o responsável por abastecer pontos de tráfico, de acordo com a PM (Polícia Militar), foi preso em Santa Bárbara d’Oeste na noite deste sábado (16).

Segundo informações do registro policial, os PMs faziam patrulhamento e estavam em busca de um suspeito, conhecido por ser o responsável por abastecer pontos de venda de entorpecentes na cidade.

Por volta de 20h30, os agentes policiais estavam no Jardim Pérola e, no cruzamento das ruas do Centeio e Ribeirão Preto, flagraram o suspeito traficando. Com ele estavam 14 microtubos de cocaína e R$ 445 do tráfico.

Questionado, ele confessou o tráfico de drogas e afirmou que em sua casa, no Jardim Esmeralda, haviam mais entorpecentes.

Ao averiguarem, no imóvel, escondido em um vaso sanitário, os PMs encontraram 42 pedras de crack, 14 porções de maconha, 28 microtubos de cocaína e R$ 914 em espécie.

O jovem recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas.