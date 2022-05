Surgimento de rachaduras na Vila Dainese assusta moradores

Moradores da Vila Dainese, em Santa Bárbara d’Oeste, estão assustados com rachaduras que surgiram em suas casas nesta semana. As fissuras foram encontradas em ao menos cinco residências no mesmo quarteirão. O LIBERAL esteve no local nesta quinta-feira e conferiu a situação de perto.

O professor Jair dos Santos Júnior, locatário de um imóvel comercial na Rua São Bento, garante que a situação estava normal até a última terça. Na quarta, porém, se deparou com uma grande fenda.

Preocupado, Jair conversou com o morador da casa ao lado, na esquina com a Rua São Marcos, e os dois perceberam que a fissura se estendia por todo o terreno da residência do vizinho.

Moradores estão temerosos com as rachaduras nas residências – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Em conversas com outras pessoas do bairro, Jair descobriu que mais moradores da Rua São Marcos encontraram rachaduras. “As pessoas estavam enxergando que eram problemas individuais. Depois se tocaram que era um problema que envolvia cinco imóveis. Não é uma coisa pequena”, conta.

Um casal que não quis ser identificado, vive, talvez, a situação mais delicada. Eles relatam que membros da Defesa Civil estiveram na residência e disseram que o local possivelmente vai ter que ser interditado. “Falaram para gente que é perigoso dormir aqui, e que amanhã [sexta-feira], um engenheiro vem ver a situação”, lamentou a esposa. Eles moram no bairro há menos de um mês, e acabaram de concluir a pintura da casa.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Questionada sobre as rachaduras, a Prefeitura de Santa Bárbara confirmou que a Defesa Civil esteve no local, e que em um primeiro momento uma das casas precisará ser interditada por possível problema de vazamento interno. A assessoria do Executivo afirmou ainda que um engenheiro municipal vai ao local hoje, e que seguirá acompanhando a situação.