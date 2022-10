Suplente, Denis acredita que conseguirá cadeira na Câmara dos Deputados

Denis comemorou seu resultado em entrevista à Rádio Clube - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O ex-prefeito barbarense Denis Andia (MDB) acredita que conseguirá uma cadeira na Câmara dos Deputados na próxima legislatura. Segundo suplente, ele disse ter uma expectativa “muito grande” de um remanejamento que o permita ocupar o cargo.

Candidato local com mais votos dentro da RMC (Região Metropolitana de Campinas), Denis citou a possibilidade, por exemplo, de uma composição entre o MDB e o presidente e governador que se elegerem, o que poderia fazer deputados eleitos do partido assumirem cargos nos respectivos governos.

Dessa forma, um espaço poderia se abrir para ele no Congresso Nacional. O ex-prefeito falou sobre o assunto nesta quarta-feira, durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580). Ele recebeu 75.082 votos nas eleições do último domingo.

“A votação é expressiva. E, com certeza, o MDB olha com muito carinho o projeto que a gente tem para o futuro. E acho que o primeiro projeto é esse: fazer com que o tabuleiro se movimente de forma que a gente possa ser aproveitado lá dentro da câmara federal”, afirmou.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em São Paulo, o MDB teve cinco representantes eleitos a deputado federal em São Paulo: Delegado Palumbo, Baleia Rossi, Fabio Teruel, Alberto Mourão e Simone Marquetto. À frente de Denis, também há o primeiro suplente Enrico Misasi.

Só nas 20 cidades da RMC, Denis totalizou 69.635 votos. Nenhum outro candidato a deputado federal da região teve mais votos nesses municípios, nem mesmo o ex-prefeito de Campinas Jonas Donizette (PSDB), que acabou eleito – ele teve 53.960 votos na RMC e 84.044 no Estado todo.

Na região, Denis ficou atrás apenas de dois candidatos de fora, conhecidos pelo apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL): Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro, ambos do PL. Até Guilherme Boulos (PSOL), dono da maior votação no Estado, somou menos votos que o ex-prefeito barbarense na RMC.

“É um momento muito importante para poder agradecer pela votação, pela confiança sobretudo, e dizer o quanto estou feliz com o resultado da eleição”, comentou o ex-chefe de Executivo.